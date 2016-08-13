صور..ختام الأنشطة الصيفية ومسابقة«إبداع..أنا موهوب»للتربية الاجتماعية بإدارة الهرم

اختتم توجيه التربية الاجتماعية بإدارة الهرم الاجتماعية الأنشطة الصيفية للعام الدراسي 2015/2016 حيث أقامت معرضًا خاصًا لمنتجات ورشتي الخرز والطيران، وبرنامج المصور المحترف، وكذلك الرسوم والأشغال الفنية للطلاب الموهوبين.

وشاهد كل من عادل عثمان مدير إدارة الهرم التعليمية، وآمال سعيد موجه عام التربية الاجتماعية بمحافظ الجيزة، وأحمد هيبة رئيس مجلس أمناء إدارة الهرم منتجات المعرض التي أثنوا عليها.

كما عقدت المنافسات النهائية لمسابقة “إبداع…أنا موهوب” في مجالات الغناء وإلقاء الشعر ونظمه إضافة إلى التمثيل، وكرم المدير العام الطلاب الفائزين بتوزيع جوائز قيمة، كما قدم شهادات تقدير لجميع الطلبة والطالبات المشاركين في المسابقة.

وأثنى كل من عثمان و آمال سعيد على الجهود التي قام بها موجهو التربية الاجتماعية بالإدارة بجميع المراحل طوال العام الدراسي بقيادة نبال حامد موجه أول التربية الاجتماعية بالإدارة.