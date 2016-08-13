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عامر حسين: السوبر أقرب للعب في منتصف الموسم

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عامر حسين: السوبر أقرب للعب في منتصف الموسم عامر حسين: السوبر أقرب للعب في منتصف الموسم

أرشيفية

عامر حسين لأونا: السوبر أقرب للعب في منتصف الموسم

قال عامر حسين ئيس لجنة المسابقات أن مباراة كأس السوبر المحلي والتي ستجمع بين الأهلي والزمالك ستلعب إما في منتصف سبتمير، أو منتصف الموسم الجديد.

وأوضح حسين في تصريحات خاصة لأونا: “مباراة كأس السوبر ستقام يوم 14 سبتمبر حال خروج الأهلي والزمالك من دوري أبطال إفريقيا وسيتم تأجيل الجولة الأولى لهما في الدوري الذي سيبدأ يوم 15 سبتمبر”.

وأضاف: “أما لو تأهل كليهما أو أحدهما للدور نصف النهائي في دوري الأبطال سيكون من الصعب إقامة السوبر في سبتمبر وسيقام في منتصف الموسم”.

وبرر حسين صعوبة لعب مباراة السوبر في سبتمبر حال تأهل الفريقين أو أحدهما للدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا قائلًا: “في حال صعود الأهلي أو الزمالك ستكون مباراتي نصف النهائي يوم 17 و23، ومن المستحيل لعب السوبر في هذا التوقيت وسيكون من الممكن تأجيل مباريات الجولات الثلاث الأولى في الدوري للفريق المتأهل”.

يذكر أن الأهلي اقترب من توديع دوري أبطال إفريقيا بعدما جمع 5 نقاط فقط من 5 مباريات، وسيحسم صعوده من عدمه بنتيجة مباراة الوداد وأسيك غدًا، ففوز الفريق المغربي سيطيح بالأهلي خارج البطولة رسميًا، أما لو فاز أسيك فستتجدد أمال الأهلي، في حين يحتاج الزمالك لنقطة واحدة فقط من مواجهته مع إنيمبا والتي ستقام بعد غد الإثنين لحسم صعوده رسميًا.

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أونا