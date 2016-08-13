العثور على 2 طن من البانجو داخل مغارة جبلية بالغردقة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر من ضبط 2 طن بانجو مخبأة داخل أجولة في مغارة بالغردقة.

كانت معلومات قد وردت للعقيد هشام عبده، رئيس فرع البحث الجنائي بخليج العقبة مفادها وجود مغارة بها 2 طن بانجو بالغردقة، وعلى الفور تم تشكيل فريق برئاسة العقيد أحمد رجب، وكيل الفرع والمقدم عمرو الحاروني، رئيس مباحث قسم نويبع والرائد أحمد مهاب، رئيس مباحث التهريب والتسلل بخليج العقبة وتم مداهمة المغارة وضبط بها 2 طن بانجو، وجارٍ ضبط المتهمين المتورطين في الواقعة وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.