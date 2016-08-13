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محافظ بورسعيد يستقبل وكيل النقابة العامة للمحامين

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المراسل: جمال نوفل

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اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيدج عن استعداد المحافظة لاستقبال جموع المحامين خلال المؤتمر السنوى لنقابة المحامين والمقرر انطلاقه 4 سبتمبر وحتى 7 سبتمبر 2016 والذي يقام علي ارض المحافظة للعام الثالث علي التوالي والذي سيشارك فية اكثر من 4500 محامي من مختلف انحاء الجمهورية .

واصدر المحافظ تعليماتة الي جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة بتقديم كافة وسائل الدعم من اجل نجاح الموتمر وتقديم كافة التسهيلات جاء ذلك خلال استقبال محافظ بورسعيد للاستاذ / مجدي سخا وكيل النقابة العامة للمحامين حيث اعرب المحافظ عن ترحييبة الكبير بالمحامين علي ارض المحافظة مشيرا الي جاهزية المحافظة وترحيبها الكبير بجميع الموتمرات واللقاءات التي تقام علي ارضها في اي وقت.

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