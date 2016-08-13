١٠ محاضر غش وإلغاء ندب ١٠ مراقبين في امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

بدأت اليوم السبت امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية حيث أدى 43693 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادتي الفقه والجغرافيا للقسم الأدبي والفقه والجبر للقسم العلمي .

وقام دكتور عباس شومان وكيل الأزهر بتفقد لجان طوخ بالقليوبية والأحمدي بطنطا وفتيات طنطا مشددا على ضرورة مواجهة الغش بكل أشكاله والعمل على تحقيق الانضباط داخل اللجان وقرر توزيع الفقرة ( ب) من السؤال الثاني بمادة الفقه على بقية السؤال.

وشهدت اللجان اليوم متابعة ميدانية من أجهزة الرقابة والتفتيش وتم ضبط العديد من حالات الغش والإهمال والتقصير واتخاذ الإجراءات القانونية معها.

ففي منطقة الدقهلية تم ضبط طالب بمعهد دميرة تجميع بنين طلخا في مادة الفقه ومعه محمول وتم عمل محضر غش له وتحويله إلي الشئون القانونية.

كما تم ضبط طالب بمعهد منية النصر بلجنة الجبر والهندسة التحليلية ومعه هاتف محمول وتم عمل محضر غش له وتحويله إلي الشئون القانونية .

وضبط طالب بمعهد الطيبة تجميع نبروه في مادة الجغرافيا ومعه هاتف محمول وتم عمل محضر غش له و تحويله إلي الشئون القانونية .

وتم إلغاء ندب رئيس لجنة فتيات شربين ووكيله الثقافي من قبل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية وذلك لتأخرهم عن موعد استلام الأسئلة وتم استبدالهم بغيرهم فورا .

وفي منطقة الشرقية تم ضبط طالب بمعهد ميت العز ومعه فيزا كارد وسماعات أذن وتم عمل محضر غش له وتحويله إلي الشئون القانونية .

كما تم ضبط طالب بمعهد فاقوس ومعه كتيب مصور بمادة الفقه من ( 37 ) صفحة وتم عمل محضر غش له وتحويله إلي الشئون القانونية.

وتم ضبط طالب بمعهد السماعنة بلجنة فاقوس ومعه أوراق خاصة وتم تحويله إلى الشئون القانونية.

وفي منطقة الغربية تم إلغاء ندب رئيس لجنة فتيات طنطا وذلك لعدم ختمه أوراق الأسئلة المتبقية ولعدم الدقة في ختم أوراق الأسئلة التي بين يدي الطلاب كما تم إلغاء ندب 5 أعضاء بلجنة فتيات طنطا وذلك لتقصيرهم في أثناء أداء واجبهم وتم تحويلهم إلى الشئون القانونية.

فيما تم إلغاء ندب 5 من المنتدبين بلجنة الأحمدي بطنطا لوجود هواتف محمول معهم وتم تحرير محضر غش لطالب بلجنة المحلة لحيازته أوراق.

وفي منطقة الأقصر تم الاتصال من غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية برئيس لجنة بنين الأقصر لإبلاغه بتواصل طالب بمعهد الحاج صالح وتم ضبطه بفيزا كارد مع الطالب وعمل محضر غش له وتحويله إلي الشئون القانونية.

وفي منطقة سوهاج تم الاتصال من غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية برئيس لجنة بنين جرجا ومقرها لجنة فتيات جرجا وإبلاغه بتواصل طالب بمعهد برخيل, وتم ضبط المحمول معه وعمل محضر غش له وتحويله إلي الشئون القانونية.

وفي منطقة قنا تم تبديل المساعد الثقافي بلجنة الوقف بنين واستبداله بآخر

وفي منطقة البحيرة, تم ضبط طالبة بمعهد فتيات المجد بلجنة الرحمانية للقسم العلمي معها فيزا كارد وتم عمل محضر غش لها وتحويلها إلى الشئون القانونية.

أ ش أ