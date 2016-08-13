مواطنون من فنزويلا يعبرون الحدود مع كولومبيا للحصول على الطعام والدواء

استقبلت فرقة موسيقية عسكرية كولومبية آلاف الأشخاص من فنزويلا في وقت مبكر صباح يوم السبت بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين رسميا والتي كانت أغلقتها فنزويلا قبل عام.

وتوجه أشخاص من مختلف أنحاء فنزويلا إلى الحدود الليلة الماضية واصطفوا في انتظار العبور إلى كولومبيا لشراء الطعام واحتياجات أساسية أخرى في ظل ما تعانيه بلادهم من نقص في الإمدادات وأزمة اقتصادية طاحنة.

وبحسب رويترز قال ويلماري سالسيدو (17 عاما) وهو طالب يدرس الهندسة إنه سافر من مدينة ماراكاي الواقعة في وسط فنزويلا وتبعد 500 ميل عن الحدود على أمل شراء أرز وسكر وزيت طعام.

وأضاف “جئت مع أسرتي للتسوق لأننا لا نجد أي شيء نأكله.”

وتعاني المتاجر الفنزويلية من نقض في الأطعمة الأساسية والدواء. وأصبحت الطوابير التي يصطف فيها المئات وأحيانا الألوف مشهدا مألوفا وتندلع أعمال الشغب وتقع جرائم نهب يوميا.

وأغلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحدود فجأة في أغسطس آب لحماية بلاده من المهربين والجماعات المسلحة.

واعتبر منتقدون هذا الإجراء وسيلة لتحويل الأنظار عن المشاكل المحلية المتفاقمة.

وأعلن مادورو يوم الخميس إعادة فتح الحدود وكان بصحبته نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس.