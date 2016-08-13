أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور) -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

مواطنون من فنزويلا يعبرون الحدود مع كولومبيا للحصول على الطعام والدواء

Google+ Print
مواطنون من فنزويلا يعبرون الحدود مع كولومبيا للحصول على الطعام والدواء مواطنون من فنزويلا يعبرون الحدود مع كولومبيا للحصول على الطعام والدواء

نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا – أرشيفية

استقبلت فرقة موسيقية عسكرية كولومبية آلاف الأشخاص من فنزويلا في وقت مبكر صباح يوم السبت بعد إعادة فتح الحدود بين البلدين رسميا والتي كانت أغلقتها فنزويلا قبل عام.

وتوجه أشخاص من مختلف أنحاء فنزويلا إلى الحدود الليلة الماضية واصطفوا في انتظار العبور إلى كولومبيا لشراء الطعام واحتياجات أساسية أخرى في ظل ما تعانيه بلادهم من نقص في الإمدادات وأزمة اقتصادية طاحنة.

وبحسب رويترز قال ويلماري سالسيدو (17 عاما) وهو طالب يدرس الهندسة إنه سافر من مدينة ماراكاي الواقعة في وسط فنزويلا وتبعد 500 ميل عن الحدود على أمل شراء أرز وسكر وزيت طعام.

وأضاف “جئت مع أسرتي للتسوق لأننا لا نجد أي شيء نأكله.”

وتعاني المتاجر الفنزويلية من نقض في الأطعمة الأساسية والدواء. وأصبحت الطوابير التي يصطف فيها المئات وأحيانا الألوف مشهدا مألوفا وتندلع أعمال الشغب وتقع جرائم نهب يوميا.

وأغلق الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الحدود فجأة في أغسطس آب لحماية بلاده من المهربين والجماعات المسلحة.

واعتبر منتقدون هذا الإجراء وسيلة لتحويل الأنظار عن المشاكل المحلية المتفاقمة.

وأعلن مادورو يوم الخميس إعادة فتح الحدود وكان بصحبته نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا