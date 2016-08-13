سلمى حايك في أجمل إطلالات على السجادة الحمراء

تعتبر الممثلة المكسيكية ذات الأصول اللبنانية "سلمى حايك" Salma Hayek واحدة من أكثر نجمات العالم جاذبية. وعلى الرغم من اقترابها من عامها الخمسين، فهي ما تزال تتمتع بنفس القدر من الجمال والأناقة التي عوّدتنا عليها. واليوم، قمنا بجمع 15 إطلالة لها في فساتين السهرة، كانت أبهرتنا بها على السجادة الحمراء.

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وقد تنوعت هذه الفساتين من ناحية ألوانها وقصّاتها أيضاً. لكننا لاحظنا أنّها تركّز بشكل دائم على منطقة الخصر فتبرزها واضحة بوساطة الأحزمة والقصّات التي تجعل هذه المنطقة تبدو أكثر نحافة.

واختيارات حايك تكون دائماً من دور الأزياء الفاخرة المفضّلة بالنسبة إليها، مثل دار "غوتشي" Gucci، و"ايلي صعب" Elie Saab، و"الكسندر مكوين" Alexander McQueen، و"دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana ، والقائمة تطول.

وكون بشرة"سلمى حايك" Salma Hayek سمراء وشعرها أسود فهي تختار ألوان فساتين السهرة على هذا الأساس، إذ رأيناها تتألق بالأحمر، والأخضر، والزهري، والبنفسجي، والأبيض، والأسود، والألوان المعدنية أيضاً.

طبعاً، تنسق سلمى أجمل تصميمات الاكسسوارت والمجوهرات مع إطلالاتها الفاخرة على السجادة الحمراء لتكمل بها أناقتها.

أثبتت "سلمى حايك" Salma Hayek نظرية أنّ النساء يزددن تألّقاً مع التقدّم في السنّ، ويُصبحن أكثر جاذبية وأناقة أيضاً.