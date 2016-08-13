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ديان كروغر تتألق بـ 3 إطلالات في يوم واحد

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السبت 13-08-2016 11:03

تحرص الممثلة دايان كروغر Diane Kruger على إختيار إطلالات عصريّة جميلة في كل ظهور لها، وقد ارتدت 3 من إطلالاتها الأنيقة ليلة البارحة خلال الترويج لفيلمها الجديد 'Disorder'.
في الإطلالة الأولى ارتدت الممثلة الأنيقة فستان قصير بتصميم القميص السماوي الرسمي، ولكنها أضفت له لمستها الأنثوية بأن ارتدت فوقة تنورة أنثويّة من الدانتيل الناعم الشفاف وأكملت إطلالتها مع حذاء كلاسيكي باللون الأسود، أما في الإطلالة الثانية فقد نسّقت جاكيت الدينم مع تنورة جلدية لتحصل على إطلالة عصريّة أنيقة.
أما في الإطلالة الثالثة فعادت لأسلوب السجادة الحمراء وتألقت بفستان أسود مورّد من الكسندر مكوين Alexader McQueen، نسّقته مع صندل أسود و أقراط ماسيّة جميلة.
شاهدي معنا كيف تألقت دايان كروغر بـ 3 إطلالات مختلفة في نفس اليوم و شاركينا برأيك.

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سيدتي