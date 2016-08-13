أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور) -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

انضمام المئات من الضباط والجنود اليمنيين إلى القوات الشرعية

Google+ Print
انضمام المئات من الضباط والجنود اليمنيين إلى القوات الشرعية انضمام المئات من الضباط والجنود اليمنيين إلى القوات الشرعية

الجيش اليمنى

انضم المئات من الضباط والجنود في معسكرات تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية إلى معسكرات الجيش اليمنى الموالى للشرعية في مأرب

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية أن هؤلاء الضباط والجنود ينتمون إلى اللواء 29 ميكانيكي لواء العمالقة بمحافظة عمران واللواء 33 مدرع بمحافظة الضالع واللواء 101 بمحافظة شبوة واللواء الثالث مشاه جبلي شمال العاصمة.

وأشار المركز الإعلامي إلى أن اللواء محمد على المقدشي رئيس هيئة الأركان العامة الذي كان في استقبال الجنود أمر قيادة اللواء 81 مشاه باستقبال المنضمين واستيعابهم تمهيدا لدمجهم في الوحدات العسكرية القائمة.

وكان رئيس الأركان قد وجه قبل أيام دعوة لقادة وضباط الجيش إلى الالتحاق بزملائهم في الدفاع عن الشرعية والدولة لأن أيام الانقلابيين باتت معدودة.

ودعا المنضمون زملائهم للالتحاق بمعسكرات الشرعية والانحياز للوطن والمؤسسات الشرعية في هذه اللحظة الوطنية الفارقة والاستثنائية في تاريخ الوطن. نشر المركز الإعلامي صورة للضباط والجنود الذين انضموا للقوات الشرعية في صفحته على الفيسبوك .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا