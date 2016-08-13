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إصابة 5 مقيمين بجنوب السعودية بمقذوف اطلق من الأراضى اليمنية

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إصابة 5 مقيمين بجنوب السعودية بمقذوف اطلق من الأراضى اليمنية إصابة 5 مقيمين بجنوب السعودية بمقذوف اطلق من الأراضى اليمنية

أرشيفية

أصيب خمسة مقيمين بالسعودية نتيجة مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة بمنطقة جازان جنوب المملكة العربية على الحدود مع اليمن.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى بن عبدالله القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت اليوم بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على محافظة صامطة بمنطقة جازان مما نتج عنه إصابة خمسة مقيمين.

وأضاف انه تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.

وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن اعتداءات من وقت الى اخر من قبل الميليشات الحوثية وأنصار الرئيس المخلوع تتمثل في صواريخ باليستية وقذائف عسكرية ومحاولات اقتحام للحدود أسفرت عن استشهاد واصابة عسكريين ومواطنين سعوديين ومقيمين.

أ ش أ

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