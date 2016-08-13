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حسن نصر الله: المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اهتزت من الداخل بعد حرب 2006

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حسن نصر الله: المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اهتزت من الداخل بعد حرب 2006 حسن نصر الله: المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اهتزت من الداخل بعد حرب 2006
كتب سمير حسنى

قال حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله اللبنانى، إن إحباط وإسقاط أهداف العدوان الإسرائيلى – الأمريكى، على لبنان إنجاز عظيم واستراتيجى وتاريخى، مشيرًا إلى أن من أكبر أهداف عدوان 2006 كان شطب "حزب الله" من المعادلة الداخلية والإقليمية.

وتابع: المؤسسة العسكرية الإسرائيلية اهتزت من الداخل بعد حرب 2006، وأوجدت تصدعات فى قياداته السياسية، كما أسقطت العقيدة الإسرائيلية جراء الهزيمة.

وأضاف نصر الله خلال كلمة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للعدوان الإسرائيلى على لبنان عام 2006، وبثه التليفزيون على الهواء مباشرة من مدينة بنت جبيل اللبنانية، اليوم السبت، إن هدف العدوان تمثل في مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي أعلنت عنه كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك، مضيفًا: هذا ما أفشله الانتصار.

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