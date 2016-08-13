العثور على جثة موظف متغيب بقرية النخيلة بأسيوط

عثر أهالى قرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بأسيوط منذ قليل بترعة الإبراهيمية على جثة موظف متغيب منذ 3 أيام.

تلقى اللواء عاطف القليعى مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سميع التابع لمركز ابوتيج يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية النخيلة بالعثور على جثة شخص.

و على الفور انتقلت قوات الشرطة و سيارة الاسعاف و بالفحص و معاينة الجثة تبين أنها لموظف بشركة مياة الشرب و الصرف الصحى يدعى”خيرى.م.ح” 44سنة مقيم بسلامون التابعة لمركز طما بسوهاج.

و بالتحرى تبين أن الموظف متغيب منذ 3 أيام وتم تحرير محضر 11 أحوال بتاريخ 2016\8\15 و التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى صدفا المركزى و جارى التحقيق لمعرفة اسباب الوفاة و إن كانت شبهة جنائية.