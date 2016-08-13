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العثور على جثة موظف متغيب بقرية النخيلة بأسيوط

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العثور على جثة موظف متغيب بقرية النخيلة بأسيوط العثور على جثة موظف متغيب بقرية النخيلة بأسيوط

أرشيفية

عثر أهالى قرية النخيلة التابعة لمركز أبوتيج بأسيوط منذ قليل بترعة الإبراهيمية على جثة موظف متغيب منذ 3 أيام.

تلقى اللواء عاطف القليعى مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة بنى سميع التابع لمركز ابوتيج يفيد ورود بلاغ من أهالى قرية النخيلة بالعثور على جثة شخص.

و على الفور انتقلت قوات الشرطة و سيارة الاسعاف و بالفحص و معاينة الجثة تبين أنها لموظف بشركة مياة الشرب و الصرف الصحى يدعى”خيرى.م.ح” 44سنة مقيم بسلامون التابعة لمركز طما بسوهاج.

و بالتحرى تبين أن الموظف متغيب منذ 3 أيام وتم تحرير محضر 11 أحوال بتاريخ 2016\8\15 و التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى صدفا المركزى و جارى التحقيق لمعرفة اسباب الوفاة و إن كانت شبهة جنائية.

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