أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور) -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

اتجاه في الأهلي لتوجيه الشكر لمارتن يول.. والبدري يقترب من العودة

Google+ Print
اتجاه في الأهلي لتوجيه الشكر لمارتن يول.. والبدري يقترب من العودة اتجاه في الأهلي لتوجيه الشكر لمارتن يول.. والبدري يقترب من العودة

فريق الأهلي_أرشيفية

سادت حالة كبيرة من الاستياء داخل النادي الأهلي عقب التعادل مع زيسكو الزامبي، أمس، بهدفين لمثلهما ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا وتوديع البطولة اكلينيكيًا، وزادت حالة الغضب بسبب الهجوم الكبير الذي شنته الجماهير الحمراء على مجلس طاهر وتمسكه ببقاء الهولندي مارتن يول على راس القيادة الفنية للفريق.

وعلى ما يبدو ان طاهر انصاع لرغبة الجماهير الحمراء، حيث علمت «أونا» أن هناك جلسة ستجمع رئيس الاهلي مع يول خلال الساعات المقبلة سيتم خلالها مناقشة أسباب تدهور حال الفريق مؤخرًا وخسارته لبطولتين في 4 أيام، ثم توجيه الشكر له ولجهازه على الفترة التي قضاها.

وتسود النية داخل مجلس إدارة الأهلي حول التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأحمر على أن يعاونه كلًا من أحمد أيوب وعلاء ميهوب وخالد مصطفى مدربًا لحراس المرمى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا