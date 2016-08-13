اتجاه في الأهلي لتوجيه الشكر لمارتن يول.. والبدري يقترب من العودة

سادت حالة كبيرة من الاستياء داخل النادي الأهلي عقب التعادل مع زيسكو الزامبي، أمس، بهدفين لمثلهما ضمن الجولة الخامسة لدوري أبطال أفريقيا وتوديع البطولة اكلينيكيًا، وزادت حالة الغضب بسبب الهجوم الكبير الذي شنته الجماهير الحمراء على مجلس طاهر وتمسكه ببقاء الهولندي مارتن يول على راس القيادة الفنية للفريق.

وعلى ما يبدو ان طاهر انصاع لرغبة الجماهير الحمراء، حيث علمت «أونا» أن هناك جلسة ستجمع رئيس الاهلي مع يول خلال الساعات المقبلة سيتم خلالها مناقشة أسباب تدهور حال الفريق مؤخرًا وخسارته لبطولتين في 4 أيام، ثم توجيه الشكر له ولجهازه على الفترة التي قضاها.

وتسود النية داخل مجلس إدارة الأهلي حول التعاقد مع حسام البدري المدير الفني السابق للفريق الأحمر على أن يعاونه كلًا من أحمد أيوب وعلاء ميهوب وخالد مصطفى مدربًا لحراس المرمى.