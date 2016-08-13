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مكياج عيون يخفي كل الهالات السوداء

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السبت 13-08-2016 19:51

تعتبر الدوائر الداكنة حول العينين أو ما يسمّى بالهالات السوداء من أكثر مشكلات البشرة إزعاجاً للفتيات. وبما أنّ معظم أسباب هذه الهالات ترجع إلى العوامل الوراثية، فبالتالي يكون علاجها بإخفائها بوساطة المكياج، عبر اتّباع الطريقة الصحيحة في استخدام المكياج لإخفاء هذه العيوب.
إليك بعض تكنيكات "سيِّدتي نت" التالية للقيام بهذا الأمر:


1.قومي بداية بوضع كريم الأساس على بشرتك مع توزيعه بطريقة سليمة، واحرصي على أن يكون لون كريم الأساس قريباً من لون بشرتك.
2.ابدئي بوضع كريم الإخفاء أو ما يسمّى بالكونسيلر المناسب للون بشرتك حول عينيك. فإذا كنت من ذوات البشرة الفاتحة، عليك اختيار المخفي ذي اللون الوردي. أمّا إذا كنت من ذوات البشرة الداكنة، فاختاري المخفي ذي اللون الخوخي.
3.قومي بالضغط أو التربيت من الزاوية الداخلية إلى الخارجية لعينيك بوساطة فرشاة المكياج الخاصّة بالعين، كما يمكنك الاستغناء عن الفرشاة واستخدام يديك لتوزيع كريم الإخفاء بطريقة صحيحة.
4.اختاري ألوان ظلال العيون المناسبة والفاتحة لتبرزي جمال عينيك، وتجنّبي المساحيق المعدنية والألوان اللامعة؛ لأنها تبرز تجاعيد العين وتزيد من غمقها.
5.إذا كنت تعانين من انتفاخ العينين عند استيقاظك من النوم، بالإضافة إلى اسمرار العينين، فقومي بوضع قطعة من الثلج في قطنة نظيفة أو وضع قطعة من الخيار البارد على عينيك لمدة خمس دقائق على الأقلّ، قبل وضع المكياج لتقليل الانتفاخ.
6.اختاري الألوان المناسبة لظلال العيون، واحرصي على أن تكون داكنة قليلاً حتى تبرز جمال وتألق وجهك بأكمله.

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سيدتي

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