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انضمام المئات من الضباط والجنود اليمنيين الى القوات الشرعية

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انضمام المئات من الضباط والجنود اليمنيين الى القوات الشرعية انضمام المئات من الضباط والجنود اليمنيين الى القوات الشرعية
صنعاء ( أ ش أ)

انضم المئات من الضباط والجنود فى معسكرات تابعة لمليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية إلى معسكرات الجيش اليمنى الموالى للشرعية فى مأرب، وأوضح المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية أن هؤلاء الضباط والجنود ينتمون إلى اللواء 29 ميكانيكى / لواء العمالقة / بمحافظة عمران واللواء 33 مدرع بمحافظة الضالع واللواء 101 بمحافظة شبوة واللواء الثالث مشاه جبلى شمال العاصمة.

وأشار المركز الإعلامى ، إلى أن اللواء محمد على المقدشى رئيس هيئة الأركان العامة الذى كان فى استقبال الجنود أمر قيادة اللواء 81 مشاه باستقبال المنضمين واستيعابهم تمهيدا لدمجهم فى الوحدات العسكرية القائمة.

وكان رئيس الأركان قد وجه قبل أيام دعوة لقادة وضباط الجيش إلى الالتحاق بزملائهم فى الدفاع عن الشرعية والدولة لأن أيام الانقلابيين باتت معدودة، ودعا المنضمون زملائهم للالتحاق بمعسكرات الشرعية والانحياز للوطن والمؤسسات الشرعية فى هذه اللحظة الوطنية الفارقة والاستثنائية فى تاريخ الوطن، نشر المركز الإعلامى صورة للضباط والجنود الذين انضموا للقوات الشرعية فى صفحته على الفيسبوك

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مصر 365