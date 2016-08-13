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في يومهم العالمي.. 6 حقائق عن مستخدمي اليد اليسرى

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أرشيفية

أرشيفية

يوافق اليوم 13 أغسطس اليوم العالمي لمستخدمي اليد اليسرى، وبمناسبة هذا اليوم نستعرض معكم مجموعة من الحقائق المتعلقة بمستخدمي اليد اليسرى وفقا لموقع Left Handers Day المعني بمستخدمي اليد اليسرى.

1- 13% من سكان العالم فقط يستخدمون اليد اليسرى، وأن هناك بعض الأبحاث تتحدث عن ارتباط الجينات الوراثية باستخدام اليد اليسرى.

2-  يكون لدى مستخدمي اليد اليسرى القدرة على استخدام الفص الأيمن من المخ بشكل أنشط من أقرانهم مشتخدمي اليد اليمنى، وهو الجزء المسؤول عن الإدراك والإبداع والعبقرية والتفكير بشكل شامل.

3- نتيجة لاستخدام الفص الأيمن ستجد أن مستخدمي اليد اليسرى لديهم القدرة على العمل في مجال الموسيقى، والفنون والإعلام، إضافة إلى قدرتهم على لعب رياضات تستخدم الكرة بشكل أكبر والأعمال التي تتطلب استخدام اليد والعين في آن واحد.

brainorg

4- 4 من أصل 5 من المصممين الأصليين لجهاز “ماكنتوش” من مستخدمي اليد اليسرى.

5- الرئيس الأمريكي باراك أوباما  والرئيس الأسبق بيل كلينتون وبوش الأب والرئيس جيرالد فورد من مستخدمي اليد اليسرى.

الرؤساء فورد وأوباما وكلينتون

الرؤساء فورد وأوباما وكلينتون

 

6- لأنه كان  أعسر أيضًا جعل مؤلف كارتون “Simpsons” مات جروينينج شخصية Bart Simpson من مستخدمي اليد اليسرى أيضًا.

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