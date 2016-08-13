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بعد التأجيل.. إسماعيل يوسف يحدد موعد مران الزمالك الرئيسي قبل إنيمبا

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بعد التأجيل.. إسماعيل يوسف يحدد موعد مران الزمالك الرئيسي قبل إنيمبا بعد التأجيل.. إسماعيل يوسف يحدد موعد مران الزمالك الرئيسي قبل إنيمبا

أكد إسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة بالنادي الأهلي أن الفريق مستمر في معسكره المغلق حتى موعد مباراة إنيمبا المقبلة.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، قد أعلن تحديد يوم الإثنين المقبل موعدا لمباراة الزمالك وإنيمبا في دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات للصحفيين: "الفريق مستمر في معسكره المغلق وسيخوض مرانه في السابعة من مساء اليوم على تستاد بتروسبورت".

وأضاف "سيكون التدريب هو المران الرئيسي قبل المباراة، ومن جهة أخرى نحاول تجهيز المصابين ليكونوا جاهزين للمشاركة".

ويحاول الزمالك تجهيز علي فتحي الظهير الأيسر للزمالك، كي يكون جاهزا للمشاركة بعد الإصابة التي تعرض لها في مران الفريق. (طالع التفاصيل)

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعتين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة.

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