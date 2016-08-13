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الصين تحقق مع طاقم سفينة يونانية متهمين بإغراق قارب صيد تابع لها

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الصين تحقق مع طاقم سفينة يونانية متهمين بإغراق قارب صيد تابع لها الصين تحقق مع طاقم سفينة يونانية متهمين بإغراق قارب صيد تابع لها

غرق سفبينة صينية_أرشيفية

أعلنت السلطات البحرية الصينية، اليوم السبت، أنها تحقق مع طاقم سفينة شحن يونانية يشتبه في أنها مسئولة عن حادث غرق قارب صيد صيني بعد الاصطدام به في بحر الصين الشرقي صباح أول أمس الخميس.

وكان ستة من أفراد طاقم المركب الصيني الغارق تم إنقاذهم من قبل قوات خفر السواحل اليابانية ولكن ما زال ثمانية آخرين في عداد المفقودين حيث ما زالت عملية البحث عنهم جارية حتى الآن.

ووفقا لوكالة الأنباء الرسمية الصينية، فقد أصدر المكتب البحري لمقاطعة فوجيان الصينية بيانا قال فيه، إن السفينة اليونانية رست قبالة ساحلها مساء أمس الجمعة وقام المحققون بسؤال طاقمها عن تفاصيل الحادث وجمعوا البيانات الخاصة برحلتها ليتم تحليلها.

جدير بالذكر أن الصين كانت قد أعربت أمس عن امتنانها لليابان لإنقاذها أفراد القارب الغارق الستة وتسليمهم لها ووصفت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشان يينغ هذا الفعل بأنه جاء تجسيدا لروح التعاون والإنسانية.

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