ميركل تدعو كبرى الشركات الألمانية إلى توظيف المزيد من اللاجئين

دعت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم السبت، الرؤساء التنفيذيين لكبرى الشركات الألمانية لحضور قمة الشهر المقبل، مشيرة إلى أنها ستحثهم خلالها على توظيف المزيد من اللاجئين.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن ميركل ستشجع الشركات الألمانية -خلال الاجتماع الذى سيعقد في مقر المستشارية 14 سبتمبرالمقبل- على عرض المزيد من منح التدريب والوظائف للاجئين.

وأشارت إلى تعرض الشركات الكبرى لانتقادات لعدم بذلها ما يكفي للمساعدة في دمج اللاجئين في سوق العمل المزدهرة.

وذكرت أن شركات كبرى تشمل عملاق الهندسة (سيمنس وإيفونيك) وهي مجموعة للصناعات الكيمياوية وصناع سيارات سيعرضون على ميركل نتائج مشروعاتهم التجريبية مع اللاجئين.

من جانبها، ذكرت الشركات أن أغلب الوافدين الجدد يفتقرون لمهارات التحدث بالألمانية والمستوى التعليمي المطلوب للتعيين في وظيفة.

يشار إلى أن أكثر من مليون مهاجر تدفق على ألمانيا العام الماضي وتريد الحكومة أن تدخل أكبر عدد ممكن منهم لسوق العمل، بما سيقلل اعتمادهم على الدولة ويعوض نقص العمالة مع تقدم عمر الأيدي العاملة.

أ.ش.أ