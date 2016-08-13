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وزير خارجية ألمانيا يدعو إلى "جسر جوى" لنقل مساعدات إلى حلب

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وزير خارجية ألمانيا يدعو إلى "جسر جوى" لنقل مساعدات إلى حلب وزير خارجية ألمانيا يدعو إلى "جسر جوى" لنقل مساعدات إلى حلب
برلين (أ ب)

صرح وزير الخارجية الألمانى فرانك فالتر شتاينماير لصحيفة "فيلت أم سونتاغ" اليوم السبت بأن ألمانيا تجرى محادثات مع كل من الولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة فى محاولة لتنظيم "مساعدات إنسانية عاجلة" لإرسالها إلى مدينة حلب المحاصرة الواقعة شمالى سوريا.

 

رغم الدعوات إلى وقف إطلاق النار والتعهد الروسى بهدنة مدتها ثلاث ساعات يوميا من أجل السماح للمساعدات الإنسانية بالوصول، لم يتوقف العنف، أضاف شتاينماير "إذا استمر عدم حصول شطرى حلب على مواد إنسانية كافية، فيجب أن نفكر فى إمكانية نقل المساعدات جوا، لاسيما المواد الطبية".

 

أوضح وزير الخارجية الألمانى كذلك أن المساعدات الإنسانية مطلوبة بشدة فى حلب المحاصرة وربما من الضرورى الشروع فى "جسر جوي" لنقلها.

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مصر 365