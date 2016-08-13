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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا حارا بوجه عام ومغبرا أحيانا على بعض المناطق، وغائما جزئيا مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية وقد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحيانا خاصة مع نشاط السحب مثيرة للغبار والاتربة تؤدي الى تدني مدى الرؤية الافقية.

حركة الرياح :  جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 14 - 28 كم/ساعة بوجه عام، تصل الى 42 كم/ساعة أحيانا مع نشاط السحب الركامية.

البحر .. خفيف الى متوسط الموج .. بارتفاع  قدم إلى قدمين قرب الساحل ومن قدمين إلى أربع  أقدام في العمق .. ويبلغ أعلى مد عند الساعة الحادية عشر و 31 دقيقة صباحا وأدنى جزر عند الساعة  الثانية و 43 دقيقة ظهرا.
>                             درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                    45      34              55       15 .
> دبي                        44      36              55       20 .
> الشارقة                   45      30              60       20.
> عجمان                    44      32              65       20.
> أم القيوين                45       31             60        20 .
> رأس الخيمة             46       30             65        20 .
> الفجيرة                   37       33             90       50.
> العين                     46       34              45       15 .
> ليوا                       47      34               45       15 .
> الرويس                  45      32               80       20 .
> السلع                    44       32               80       25.
> دلما                      40      34               85       45 .
> طنب الصغرى          40      33               80       35 .
> طنب الكبرى            40     33               80       35 .
> أبوموسى               40      32               80       40.

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