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أرقام في الجول – تجاهل نصيحة أينشتاين كلف الأهلي الخروج من بطولتين

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أرقام في الجول – تجاهل نصيحة أينشتاين كلف الأهلي الخروج من بطولتين أرقام في الجول – تجاهل نصيحة أينشتاين كلف الأهلي الخروج من بطولتين

تمريرة للاعب متمركز على أحد الطرفين، يستلم الكرة ويحاول فتح زاوية لتمرير كرة عرضية – غالبا ليست ناجحة – لتنتهي خطورة الهجمة.

الفقرة السابقة تلخص أداء الأهلي الهجومي في المباراتين السابقتين، الأولى خسرها الفريق أمام الزمالك 3-1 في نهائي كأس والثانية قتلت آماله بشكل شبه نهائي في التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع زيسكو الزامبي 2-2.

يقول العالم الألماني ألبرت أينشتاين إن الغباء هو تكرار نفس الأمر عدة مرات مع انتظار نتائج مختلفة.. ماذا عن تكرار الأمر 90 مرة؟

نعم 90 مرة، لاعبو الأهلي أمام الزمالك وزيسكو مرروا 90 عرضية بمعدل عرضية كل دقيقتين تقريبا.

من أصل الـ90 عرضية لم تنجح سوى 24 عرضية، بنسبة 26.6% فقط.

الزمالك

أمام الزمالك لعب الأهلي 46 عرضية ووصل منها 12 فقط لزميل.

مرر أحمد فتحي 14 عرضية لم ينجح سوى في 3. أما صبري رحيل فمرر 13 عرضية لم ينجح منها سوى 4.

عبد الله السعيد مرر 6 عرضيات لم يصل منها سوى عرضيتين، وليد سليمان مرر 5 عرضيات ولم ينجح سوى في اثنتين أيضا.

ميدو جابر مرر 3 عرضيات بشكل خاطئ، وكذلك عمرو جمال وحسام غالي اللذين مررا عرضيتين وعرضية على الترتيب.

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زيسكو

أمام زيسكو مرر الأهلي 44 عرضية، لم يصل منها سوى 12 أيضا.

أنجح لاعبي الأهلي في العرضيات كان التونسي علي معلول الذي نجح في تمرير 6 عرضيات من أصل 18.

أحمد فتحي مرر عرضية واحدة ناجحة من أصل 10، صبري رحيل مرر اثنتين ناجحتين من أصل 6.

عبد الله السعيد مرر 5 عرضيات نجح في 3 منهم، كما فشل مؤمن زكريا وعمرو جمال في تمرير 3 عرضيات وعرضيتين على الترتيب.

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