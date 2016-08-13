في_إفريقيا - الزمالك يستغل التأجيل لتجهيز علي فتحي لإنيمبا

جاء قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل مباراة الزمالك وإنيمبا النيجيري لتجهيز علي فتحي الظهير الأيسر من الإصابة.

وتعرض علي فتحي لإصابة أثناء تدريبات الفريق مساء أمس الجمعة، كادت أن تبعده عن المشاركة في المباراة. (طالع التفاصيل)

وسيحاول الجهاز الفني للزمالك تجهيز علي فتحي للمباراة بعد تم تأجيلها ليوم الإثنين المقبل.

وكان يفترض أن يتلقي الزمالك وإمنمبا مساء الأحد المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

قبل أن يعود الاتحاد الإفريقي ويعلن عبر موقعه الرسمي عن تقديم موعد اللقاء إلى السبت وإقامته على ملعب بتروسبورت في القاهرة. (طالع التفاصيل)

ومن جانبه، أرسل نادي إنيمبا خطابا رسميا إلى الكاف يطالب فيه بتأجيل موعد اللقاء ليقام يوم الأحد المقبل بدلا من السبت، إن لم يكون موعد يوم الأحد مناسبا أمنيا.

وبرر مسؤولي إنيمبا اعتراضهم بسبب تواجد 5 من لاعبيهم في إسبانيا حيث كانوا يشاركون في مباراة ودية، ولن يصلوا إلا قبل موعد المباراة الجديد بساعات قليلة.

والخماسي هم المدافع أدوجي قائد الفريق والب الظهير الأيسر شيما أكاس ومتوسط الميسدان أوجو والجناح أوسادياي والمهاجم إيزيكال باسي.

إذ كانوا يلعبون رفقة فريق نجوم الدوري النيجيري في إسبانيا ولعبوا مباراة الأربعاء الماضي مع فالنسيا وخسروا بهدفين مقابل هدف.

ويلتقي الزمالك مع إنيمبا ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعتين في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتاج الفريق الأبيض للفوز أو التعادل على أقل تقدير لضمان التأهل لنصف نهائي البطولة.