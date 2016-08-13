المتحدث العسكري: إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ153 متسلل شمال الضبعة

أعلن المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، عن تمكن القوات البحرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لـ153 متسلل شمال الضبعة.

وقال المتحدث العسكري، في بيان له عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك” اليوم السبت: ”تمكن رجال القوات البحرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لعدد 153 فرد حيث تم القبض عليهم أثناء قيام إحدى وحدات القوات البحرية بأداء مهامها فى تأمين ساحل البحر المتوسط حيث تم الإشتباه فى أحد البلنصات والمسمى (الأميرة ناهد) شمال الضبعة وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش تبين أنه يحمل على متنه 146 فرداً هجرة غير شرعية من جنسيات مختلفة من (مصر – أثيوبيا – السودان – جزر القمر – الصومال – إريتريا) بالإضافة إلى طاقم البلنص وعددهم 7 أفراد مصريين.. وتم إقتياد البلنص والأفراد والطاقم إلى إحدى القواعد البحرية وتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة ، وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم”.