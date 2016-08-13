اكتشفي طُرقاً ذكية لضبط الشهية وتخفيف الوزن طبيعياً

حُب الطعام هو القاسم المشترك بين مختلف الأشخاص في العالم. ولهذا، قلّما نجد شخصاً لا يحب الطعام أو يكرهه كلياً. ويعدّ سلوك السلوى بالطعام والأكل من العادات التي يحب الكثيرون منا الاستمتاع بها، سواء بعذر أو من دون عذر، وهو أيضاً من العادات التي تحسّن المزاج على الفور وتمنحكم شعوراً رائعاً. ولكن من الملاحظ أن المفرزات الدهنية لتلك الأطعمة اللذيذة تستقر أخيراً في منطقة الخصر وتتراكم حول الوركين ما يجعل الأشخاص عرضة للزيادة في الوزن. والأمر المقلق هو أن معظمنا قد يضعف أمام مغريات الأطعمة بشكل عام ويتناول بعضها سهواً من وقت لآخر ولكن لحسن الحظ، هناك استراتيجيات وخطط فعالة من شأنها أن تساعدكم في التحكم بشهيتكم على النحو الأمثل، من ضمنها:

• التمارين الرياضية :

تلعب دوراً في زيادة احتياجات الجسم للغذاء السليم، ولذلك فمن المهم تناول وجبات صغيرة بشكل متكرر لضبط الشهية والحفاظ على معدل حرق الدهون (الأيض) بمستوى مرتفع.

• البدائل الذكية للأطعمة المرغوبة:

حاولي انتقاء خيارات أطعمة صحية بدلاً من المأكولات غير الصحية التي تعودت عليها.

• عدم تفويت تناول أي من الوجبات الأساسية:

على عكس ما يظن البعض بأن تفويت تناول إحدى الوجبات الرئيسية سيساعد على إنقاص الوزن، وبالطبع، من غير المستحسن القيام بذلك. الفرق في ذلك أنك عندما تتجنبين تناول واحدة من تلك الوجبات، فإن تلك السعرات الحرارية سرعان ما تتراكم لديك مجدداً من خلال الإفراط في الطعام، بمعنى أنك تشعرين برغبة جامحة لتناول المزيد من الأطعمة المصنّعة ذات الدهون المتحولة التي تعد غير صحية.

• تطبيق مبدأ "بعيد عن العين، بعيد عن البال" لحياة أكثر صحة ورشاقة:

حاولي إخلاء أماكن تخزين الطعام لديك من مختلف أنواع الوجبات السريعة غير المتوازنة التي تثير شهية الأكل لديك. وذلك لأن غياب هذه الأطعمة سيجعلك أقل ميلاً لتناول الطعام السليم، خصوصاً عندما تكون بعيداً عن عينيك أثناء فترة الضعف التي تشعرين بها خلال النهار.

• تناول أكبر قدر من البروتينات:

إن استهلاك البروتينات يمنحكم المزيد من الطاقة التي تشعرك بالشبع لفترات أطول. كما أن البروتينات تساعد في الحفاظ على كتلة وقوام الجسم عند التقنين في السعرات الحرارية.

• القليل من التساهل مع النفس:

إن حرمان نفسك من الأطعمة المفضلة لديك قد يؤدي إلى سلوك عكسي يتمثل في الإفراط في الأكل. ولذلك، في حال رغبت بتناول رقائق البطاطس، فلا بأس، ولكن بمقادير ضئيلة. وهذا بدوره سيرضي شهيتك ويحول دون الإفراط في ذلك.

• خطوات إرشادية بسيطة ومدروسة:

خطوات بسيطة ينبغي عليك اتباعها عند محاولة الحد من رغبتكم الشديدة لتناول الطعام. لا تدعي بعض الأفكار، مثل حرمان نفسك من الأكل، تطغى عليك، وبدلاً من ذلك، ركزي على أصناف الطعام التي تتناولينها و قومي بإدراج حلول طبيعية لفقدان الوزن ضمن النظام الغذائي اليومي لكم مثل منتج Eatless الغني بمستخلصات السبانخ والخالي من الآثار الجانبية. ولا تدعي بعض الأخطاء الغذائية تشكل عائقاً يمنعك من محاولة الوصول للرشاقة التي ترغبينها.

هناك بعض الاستراتيجيات المدروسة التي من الممكن لها أن تساعدك على الاستمتاع بحياة سعيدة وسليمة من دون أمراض. فالتمارين الرياضية وأسلوب تناول الطعام بشكل إيجابي ومعقول هو كل ما يلزمك. لتحقيق ذلك.