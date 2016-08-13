قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مقر لجنة الزكاة وسط بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، مقر لجنة زكاة بيت لحم، واستولت على أجهزة حاسوب وملفات خاصة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس لجنة زكاة بيت لحم "محمد رزق" قوله " إن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت مقر اللجنة الواقع فى منطقة الكركفة وسط بيت لحم بعد تدمير أبوابه الرئيسة، مضيفا أن قوات الاحتلال استولت 6 أجهزة حاسوب، وملفات خاصة بالأيتام والفقراء ودفاتر شيكات، لافتا إلى أن هذا الاعتداء هو الثانى من نوعه خلال عام واحد.

وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات موسعة فى القدس المحتلة، وذكرت (وفا) أن الاعتقالات تركزت فى البلدة القديمة من القدس، وأن مواجهات عنيفة اندلعت فى شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وسط أجواء متوترة استمرت حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم، حيث قامت مجموعات من المستوطنين بالاعتداء على البيوت والأهالى بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسببت بمواجهات عنيفة فى المنطقة.

وتسود البلدة القديمة بشكل عام، وشارع الواد بشكل خاص، أجواء شديدة التوتر تتصاعد حدتها مع اقتراب يوم غد، وهو الموعد الذى حددته منظمات الهيكل المزعوم لاقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى لإحياء ما أسمته "ذكرى خراب الهيكل" بالتنسيق مع شرطة الاحتلال، التى استبقت الموعد بشن حملة اعتقالات واسعة.