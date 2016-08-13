أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور) -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مقر لجنة الزكاة وسط بيت لحم

Google+ Print
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مقر لجنة الزكاة وسط بيت لحم قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مقر لجنة الزكاة وسط بيت لحم
رام الله (أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السبت، مقر لجنة زكاة بيت لحم، واستولت على أجهزة حاسوب وملفات خاصة، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس لجنة زكاة بيت لحم "محمد رزق" قوله " إن قوة من جيش الاحتلال، اقتحمت مقر اللجنة الواقع فى منطقة الكركفة وسط بيت لحم بعد تدمير أبوابه الرئيسة، مضيفا أن قوات الاحتلال استولت 6 أجهزة حاسوب، وملفات خاصة بالأيتام والفقراء ودفاتر شيكات، لافتا إلى أن هذا الاعتداء هو الثانى من نوعه خلال عام واحد.

وعلى صعيد متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات موسعة فى القدس المحتلة، وذكرت (وفا) أن الاعتقالات تركزت فى البلدة القديمة من القدس، وأن مواجهات عنيفة اندلعت فى شارع الواد بالبلدة القديمة من القدس المحتلة، وسط أجواء متوترة استمرت حتى ساعات مبكرة من صباح اليوم، حيث قامت مجموعات من المستوطنين بالاعتداء على البيوت والأهالى بالحجارة والزجاجات الفارغة، ما تسببت بمواجهات عنيفة فى المنطقة.

وتسود البلدة القديمة بشكل عام، وشارع الواد بشكل خاص، أجواء شديدة التوتر تتصاعد حدتها مع اقتراب يوم غد، وهو الموعد الذى حددته منظمات الهيكل المزعوم لاقتحامات جماعية واسعة للمسجد الأقصى لإحياء ما أسمته "ذكرى خراب الهيكل" بالتنسيق مع شرطة الاحتلال، التى استبقت الموعد بشن حملة اعتقالات واسعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365