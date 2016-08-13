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القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى تسيطر على مبنى إذاعة سرت

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القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى تسيطر على مبنى إذاعة سرت القوات التابعة للمجلس الرئاسى الليبى تسيطر على مبنى إذاعة سرت
طرابلس (أ ش أ)

أعلنت قوات "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى، اليوم السبت، سيطرتها على مبنى إذاعة سرت، وذكر الموقع الإعلامى لعملية "البنيان المرصوص" - فى بيان مقتضب عصر اليوم السبت - أن مبنى الإذاعة يُعد أحد أهم المراكز الإعلامية التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى فى المدينة، ويقع قرب مجمع قاعات واجادوجو.

وكان تنظيم "داعش" الإرهابى قد اقتحم مبنى الإذاعة وسيطر عليه فى فبراير من العام الماضي، وبث من خلاله كلمة لأميرها أبوبكر البغدادى وخطبًا للناطق باسم التنظيم أبو محمد العدنانى، يذكر أن قوات "البنيان المرصوص" عثرت على وثائق ومستندات خلّفها تنظيم "داعش" داخل مجمع واجادوجو الإدارى بعد تحريره، تحوى كشوفات دونت فيها أسماء قادة وعناصر من التنظيم.

وخلال اليومين الماضيين حققت قوات "البنيان المرصوص" تقدمًا كبيرًا بسيطرتها على مستشفى ابن سينا وعمارات العظم وجامعة سرت ومقار حكومية أخرى فى المدينة، إضافة إلى مجمع قاعات واجادوجو الذى كان رمزًا لسلطة التنظيم وأهم مواقعه فى المدينة التى كان يسيطر عليها منذ يونيو 2015.

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مصر 365