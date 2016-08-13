كيف تحمين مولودك من العرج في المستقبل؟

بعد فوات الأوان تقعين في مصيبة ستلازم طفلك أو طفلتك مدى الحياة وهي الإصابة بالعرج أثناء المشي في المستقبل، ويصبح العلاج صعباً مع المعاناة النفسية لك ولطفلك، والسبب أنك تقعين في خطأ فادح أنت وزوجك عند ولادة المولود.

الدكتور أمجد الحمداني اختصاصي جراحة العظام والمفاصل يلفت انتباه كل أم للنقاط التالية بخصوص حماية المولود من العرج في المستقبل:



• في بريطانيا يتم إرسال كل مولود تتم ولادته عن طريق عملية قيصرية أو إذا كان قد جاء بمقعدته، أو تعاني الحامل من قلة السوائل في الرحم، إلى فحص طبيب الكسور في الأشهر الثلاثة الأولى من عمر المولود.

• يكون علاج المولود قبل سن سنة سهلاً ولا يحتاج لجراحة.

• يمكن أن يتعرض المولود لما يعرف بالخلع الولادي في المفصل يؤدي إلى العرج في المستقبل إذا لم يتم علاج الحالة مبكراً.

• أفضل وقت لفحص المولود هو عمر ستة أسابيع.

• يعرف هذا الخلع بالخلع التطوري "الولادي" في مفصل رأس عظم الفخذ.

• يمكن علاج الطفل في هذه السن بتثبيت المولود إلى مسند خاص.

• إذا ما تم تشخيص الحالة بعد سن ستة أشهر فإن الطفل يكون بحاجة لإجراء عملية.

• هذه التوصيات صدرت عن الأكاديمية الأميركية للأطفال.

• يتحمل الوالدان نتيجة التأخير والتقصير في الفحص عند المختص وما يلي ذلك من نتائج وخيمة.