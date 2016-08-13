طفلي لديه أسنان تمساح!

هي حالة من حالات تسنين الطفل، وقد أطلق عليها في طب الأسنان "أسنان التمساح"، ولكن الأمر ليس مرعباً ولا مقلقاً فطفلك يعاني في هذه الحالة من التسنين المختلط.

ما هو التسنين المختلط؟

الدكتور سعيد عيسى اختصاصي طب الأسنان يشير إلى أن هناك ثلاثة أنواع من التسنين يمر بها الطفل كالتالي:

1. الأسنان اللبنية: وتبدأ بالظهور في سن ستة أشهر بعد الولادة أو قبل أو بعد هذا العمر بقليل نتيجة لعوامل عدة، وعددها عشرون ضرساً.

2. الأسنان الدائمة: وتبدأ بالظهور في عمر ست سنوات وعددها ست وثلاثون ضرساً وهي تكون أقوى وأكثر متانة من الأسنان اللبنية، وتكون موزعة بالتساوي بين الفكين العلوي والسفلي، ويحتاجها الطفل لأنه يكون قد بدأ بتناول أطعمة أكثر صلابة من الحليب والمهلبية والشوربة.

3. التسنين المختلط: وينصح بهذه المرحلة عدم خلع الأسنان اللبنية حيث تصاحب هذه الفترة ظهور الأسنان الدائمة مع بقاء الأسنان اللبنية، وهنا تظهر أسنان التمساح كما يطلق عليها لدى أطباء الأسنان حيث تظهر في حالات نادرة الأسنان الدائمة واللبنية في صفين متتالين في أحد الفكين بحيث تشبه أسنان التمساح تماماً ويضطر الطبيب للتدخل بخلع الأسنان اللبنية تحت المخدر لكي يحافظ على المظهر العام لأسنان الطفل حيث يؤثر هذا المظهر على حالته النفسية ويتعرض للسخرية من المحيطين، كما أن ظهور السن الدائم خلف السن اللبني يعرض السن الدائم للاعوجاج فيلجأ الطبيب لحل الخلع في عيادته وتحت الرعاية الكاملة، وعلى الأم ألا تلجأ لخلع الأسنان عنوة بيديها أو باستخدام أي أداة حادة قد تسبب النزف والألم لطفلها.