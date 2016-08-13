دراسة أمريكية: الناجون من السرطان أكثر عرضة للإصابة بالسمنة

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون، أن السمنة هى أكثر شيوعا بين الناجين من السرطان، وقال معدو الدراسة إن المشكلة مرتفعة بشكل خاص بين الناجين من سرطان القولون وسرطان الثدى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 539 شخصا من البالغين فى الولايات المتحدة بين عامى 1997 و2014، ومن بين هؤلاء المشاركون أشخاص ليس لهم تاريخ من السرطان.

ووجد الباحثون أن 21% يعانون من السمنة المفرطة فى عام 1997، مقارنة مع 29% فى عام 2014، ومن بين الناجين من مرض السرطان، بينما ارتفع معدل السمنة من 22% إلى 32% خلال تلك الفترة.

ووجد الباحثون أيضاً أن الناجيات من سرطان القولون والمستقيم لديهن ميل أعلى معدلات للبدانة، تليهن الناجيات من سرطان الثدى.

وأضاف الباحث الرئيسى "هيذر جرين" من كلية ميلمان فى جامعة كولومبيا للصحة العامة فى مدينة نيويورك أن هذه النتائج تساعد على تركيز الاهتمام على الناجين من مرض السرطان الذين يواجهون أكبر خطر للإصابة بالسمنة.

وقد نشرت الدراسة على الإنترنت مؤخرا فى مجلة علم الأورام السريرى.