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ضبط شخص لاتهامه بالنصب على الطلاب بزعم إلحاقهم بالكليات العسكرية

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ضبط شخص لاتهامه بالنصب على الطلاب بزعم إلحاقهم بالكليات العسكرية ضبط شخص لاتهامه بالنصب على الطلاب بزعم إلحاقهم بالكليات العسكرية
كتب محمود عبد الراضى

تمكنت  شرطة مترو الأنفاق من ضبط نصاب يستولى على الأموال من الطلاب بحجة تمكينهم من الالتحاق بالكليات العسكرية.

 

 

 

وتبين أن المتهم "حسن.ج" مقيم بالبدرشين محكوم عليه فى القضيه رقم 1616/2012 جنح مركز شرطة البدرشين "إيصال أمانة" غيابيا بالحبس لمدة شهر وكفالة 1000 جنيه، حيث تم ضبطه بمحطة حلوان لمترو الأنفاق إثر استغاثة "منة.م" طالبة لاستيلائه منها على ألف جنيه نظير قبول أوراقها بمعهد التمريض العسكرى وبمواجهة المتهم بما هو منسوب إليه اعترف بارتكابه الواقعة.

 

 

 

وأمر اللواء محمد يوسف مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات باتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير المحضر رقم 6/127 ح قسم شرطة أول مترو الأنفاق وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة حلوان لقيده وعرضة على النيابة.

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مصر 365