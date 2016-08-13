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إيران تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى أبريل 2017

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إيران تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى أبريل 2017 إيران تعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية فى أبريل 2017

ارشيفية

حددت طهران موعد فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها مايو المقبل، وأعلن مدير عام شئون الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية عن تحديد فترة من 11 وحتى 15 من أبريل 2017، موعداً لفتح باب الترشح للدورة الـ 12 للانتخابات الرئاسية.

وأوضح على بور، بعد دراسة أهلية المرشحين من قبل مجلس صيانة الدستور والاعتماد النهائى بإمكان المرشحين الرئاسيين بدء الحملة الانتخابية خلال الفترة من 28 إبريل إلى 17 مايو2017.

وأكد مدير عام شئون الانتخابات بوزارة الداخلية الإيرانية، أن موعد إجراء انتخابات رئاسة الجمهورية سيصادف 19 مايو 2017، فيما يبدأ الصمت الانتخابى فى الـ 18 من مايو قبل الاستحقاق.

ومن جانبه، قال وزير الداخلية الإيرانى رحمان فاضلى، إن التجمعات الانتخابية والنشاطات “المبكرة” للانتخابات الرئاسية المقرر عقدها مايو العام المقبل غير قانونية.

ووفقاً لصحيفة ابتكار، أشار وزير الداخلية الإيرانى إلى تجمعات وخطابات للرئيس الإيرانى السابق محمود أحمدى نجاد، الذى يعتزم دخول المعترك الانتخابى لرئاسة الجمهورية، قائلاً: التجمعات يجب أن يكون لديها تصريح قانونى، وفى حال كونها تجمعات انتخابية فهى غير قانونية.

وأكد على أن الشرطة ستتصدى للتجمعات التى لم تحصل على تصاريح خاصة لإقامتها، والأنشطة الانتخابية المبكرة تخالف القانون، لأن القانون حدد ميعاد لإجراء الدعايا الانتخابية.

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