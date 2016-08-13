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بالفيديو.. «أيمن شبانة»: مجلس الأمن غير قادر على نشر قواته في جوبا

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بالفيديو.. «أيمن شبانة»: مجلس الأمن غير قادر على نشر قواته في جوبا بالفيديو.. «أيمن شبانة»: مجلس الأمن غير قادر على نشر قواته في جوبا

الدكتور أيمن شبانة

قال الأستاذ بمعهد الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة، الدكتور أيمن شبانة، إن رفض جوبا لقرار الأمم المتحدة بإرسال 4000 آلاف جندي لحفظ الأمن هو رفض منطقي جدا، موضحا أن نشر هذه القوة يتعارض مع المبادئ الحاكمة لعمليات الأمم المتحدة ذاتها لحفظ السلام التي تشترط موافقة في الدولة التي سيتم نشر قوات بها.

وأضاف شبانة خلال لقاء له على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد عبدالله، أنه في بعض الأحيان تشترط موافقة الأطراف الأخرى في الصراع، بالإضافة إلى الحكومة لضمان تعاون تلك الأطراف مع القوة التي سيتم نشرها، وحتى لا تتحول تلك القوة نفسها إلى طرف جديد من أطراف الصراع ويكبدها خسائر بشرية ومادية فادحة.

وأوضح شبانة، أن هذا القرار الأممي يتناقض مع مبادئ القانون الدولي التي تنص على سيادة الدول وعدم نشر القوات على أراضيها إلا بعد الرجوع لها، لافتا أن مسألة قطع التعاون الذي أعلنت عنه جنوب السودان مع الأمم المتحدة لا يعني انسحاب جوبا من الأمم المتحدة ولكن عدم التعاون مع مجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بنشر هذه القوات.

وتابع شبانة، أن جنوب السودان يعاني من أوضاع بالغة التردي على المستوي الأمني والاقتصادي والانساني، ولا تستطيع جوبا تحمل تبعات عدم تعاونها مع الأمم المتحدة لأن ذلك سيزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدا أن مجلس الأمن لا يملك فرض القرار على جوبا، ولا يستطيع نشر هذه القوات فعليا وإن كان يستطيع بالفعل حظر التسليح كآداة للضغط.

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