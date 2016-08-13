ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المسافرين داخل القطارات‎ بقنا

مراسل«ONA»:

> تمكنت الخدمة الأمنية المعينة لتأمين القطار رقم 188 ، القادم من القاهرة فى طريقة لأسوان، من ضبط تشكيل عصابى تخصص في سرقة المسافرين بمحطة قطار نجع حمادى.

تلقي مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا يفيد بالقبض علي كلا من “محمد.م . م”، 21 سنة – عاطل، و” أحمد .ع .ا”، 15 سنة – عاطل ، ومقيمين بسوهاج حال تواجدهما بداخل القطار أثناء توقفه برصيف محطة نجع حمادي بمحافظة قنا .

جاء ذلك على أثر استغاثة عدد من المسافرين لقيامهما بالإستيلاء على هاتف محمول ومبلغ 20 جنيه وهاتف محمول ومبلغ 15 جنيه وحافظة نقود بداخلها مبلغ 900 جنيهًا وحافظة نقود بداخلها مبلغ 20 جنيهًا وهاتف محمول منهم ، وبتفتيشهما عثر بحيازة الأول على المضبوطات المشار إليها ملك المجني عليهم وعدد 3 هواتف محمولة ، ومبلغ مالى 505 جنيهًا ، وبالكشف عن المتهمين تبين أن الأول مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى قضية سرقة .

تم تحرير المحضر رقم 5/104 أحوال نقطة شرطة محطة سكك حديد نجع حمادي، وتولت النيابة التحقيق.