وزير الكهرباء يطالب رؤساء الشركات بحل مشاكل «الفواتير» والعدادات الكودية

طالب الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، معاونيه بضرورة دقة الفواتير وسرعة حل المشكلات الخاصة بكروت شحن العدادات وتوحيد آليات الشحن بجميع شركات التوزيع، بالإضافة الى تعدد منافذ الشحن بجميع المحافظات، سواء من خلال مكاتب ادارات الكهرباء أو مكاتب البريد أو محلات التجزئة ، مع الإستمرار بالتوعية بأساليب ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقالت وزارة الكهرباء، فى بيان صحفى، اليوم السبت، إن الدكتور محمد شاكر، أكد خلال لقائه برؤساء شركات توزيع الكهرباء وذلك بحضور قيادات الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر ، إن شركات الكهرباء موجودة لخدمة المواطنين ، وعليها أن تسعى لتقديم خدمة بأفضل جودة ممكنة مع الإلتزام بالمعاملة الطيبة مع الجمهور ، بالإضافة لمتابعة حل المشكلات اليومية من خلال رقم الأعطال 121 او رقم الرسائل القصيرة 91121 أو من خلال أرقام “واتس اب ” بشركات التوزيع التسعة ( شمال القاهرة 01283388888 – جنوب القاهرة 01278117626 – القناة 01270003430 – شمال الدلتا 01097217682 – جنوب الدلتا 01207774849 – مصر العليا 01002822513 – البحيرة 01000549020 – الاسكندرية 01289533661 – مصر الوسطى 01200000724 ) علاوة على تطبيقات هواتف اندرويد المحمولة ( مثل تطبيق : شكاوى فواتير الكهرباء – وتطبيق : احسب فاتورتك – وتطبيق : خدمات الكهرباء الذكية لإدخال قراءة العداد ).

وشدد شاكر، على ضرورة الإستمرار في توزيع لمبات الليد الموفرة ، وتركيب العدادات الكودية مسبقة الدفع للحالات المخالفة ، ويمكن لأي مواطن التقدم لإدارة الكهرباء بمنطقته لإستبدال العداد القديم بعداد مسبق الدفع (بكارت شحن) ليتحكم بنفسه في استهلاكاته وبدقة.