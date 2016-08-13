شوبير: «مارتن يول» سيرحل عن القلعة الحمراء خلال أيام

قال الإعلامي أحمد شوبير إن المدير الفني للنادي الإهلي الهولندي مارتن يول سيرحل عن القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة القادمة.

وكتب شوبير على حسابه الرسمي على تويتر: «تأكد رحيل الهولندي مارتن يول عن النادي الاهلي و ذلك خلال الايام القليلة المقبلة إما عقب مباراة اسيك في بطولة افريقيا أو قبلها».

وحقق النادي الأهلي تعادلًا مخيبًا للآمال على أرضه ووسط جماهيره مع فريق زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة الإفريقية، ليقترب من توديع البطولة الأفريقية.