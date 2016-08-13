أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - أهالي شبرا مسلم ومسيحي يد واحدة -
السفيرة عزيزة - الشيخ / رمضان عبد المعز : علمنا رسول الله التعازي ( إن لله ما أخذ ) -
فيديو || متصل يهاجم السيسي علي الهواء .. الأخوان بيعايرونا في الشارع -
بالصور: كاميرات المراقبة تكشف أسباب عدم سقوط مئات الضحايا في تفجير "المرقسية" -
اعتقال روسي في إسبانيا لتورطه في "اختراق انتخابات الرئاسة الأمريكية" -
زميلة العميد نجوي مبروك عليكي الشهادة يا غاليه -
الجريدة الرسمية تنشر القرار الجمهوري بإعلان الحداد 3 أيام على ضحايا تفجير الكنيستين -
عبدالغفار: مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون "حوافز العلوم وتكنولوجيا الابتكار" -
قائد الجيش الثالث: المصريون نسيج واحد ودورنا توفير مناخ آمن لمزاولة المعتقدات الدينية.. (صور) -
بالصور.. مدير أمن الإسكندرية يزور مصابي الشرطة في تفجير الكنيسة المرقسية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

شوبير: «مارتن يول» سيرحل عن القلعة الحمراء خلال أيام

Google+ Print
مارتن يول

مارتن يول

قال الإعلامي أحمد شوبير إن المدير الفني للنادي الإهلي الهولندي مارتن يول سيرحل عن القلعة الحمراء خلال الأيام القليلة القادمة.

وكتب شوبير على حسابه الرسمي على تويتر: «تأكد رحيل الهولندي مارتن يول عن النادي الاهلي و ذلك خلال الايام القليلة المقبلة إما عقب مباراة اسيك في بطولة افريقيا أو قبلها».

وحقق النادي الأهلي تعادلًا مخيبًا للآمال على أرضه ووسط جماهيره مع فريق زيسكو يونايتد الزامبي ضمن مباريات الجولة الخامسة من البطولة الإفريقية، ليقترب من توديع البطولة الأفريقية.

Capture

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا