أهم 5 تحاليل ينبغى إجراؤها لطلاب المدن الجامعية للحد من العدوى

يشترط لقبول الطلاب بالمدن الجامعية إجراء تحاليل للكشف عن تعاطى المخدرات، وهو ما تقوم به إدارة الجامعات بذلك حاليا، ولأن المخدرات ليست المشكلة الصحية الوحيدة التى يجب أن تكشف عنها إدارة الجامعات، ولكن هناك أمراض معدية يمكن أن تسبب كوارث صحية كثيرة من خلال تعامل الطلاب فيما بينهم داخل المدن الجامعية.

يوضح الدكتور "شريف ناصح" أستاذ التحاليل الطبية بقصر العينى ومدير عام مستشفيات جامعة القاهرة الأمر قائلا: "هناك مجموعة من التحاليل تمثل خطوة هامة يفضل أن تدرج من بين قائمة الكشوف التى تقوم بها إدارة المدن الجامعية لحماية الطلاب الآخرين من انتقال الأمراض المعدية فيما بينهم، بالإضافة إلى التعامل الصحيح مع الحالات الحرجة".

وأضاف: "من بين التحاليل التى يفضل التعرف عليها للسيطرة على الأمراض من الانتشار بين الطلاب وتقليل المخاطر التى قد يتعرضون لها، وهى..

1. تحليل الالتهاب الفيروسى B..

وهو HBV، حيث يستطيع هذا الفيروس التسبب فى التهاب حاد بالكبد يسبب دمار له ويستدعى الأمر إجراء عملية زرع الكبد، والتعرف على الطلاب الذين يحملون هذا الفيروس يعمل على مراقبة هذا الفرد حتى لا تتطور حالته وفى حالته إصابة بشىء يكون الطبيب لديه خلفية عن حالته للسيطرة على أى مضاعفات تظهر.

2. تحليل التهاب الفيروسى C..

يمكن عن طريق إدراجه من بين تحاليل المدن الجامعية السيطرة عليه بشكل أكثر.

3. السكر..

وهو يشكل عاملا أساسيا نظرا لحدوث غيبوبة بسببه ولابد أن يعرف مشرفو المدن الجامعية طرق التغذية الصحيحة لهؤلاء المرضى والتدريب على التعامل مع حدوث مشكلة لهم، وأهمها اللجوء للطبيب للتعامل السريع مع الحالة منعا لحدوث مضاعفات الطالب فى غنى عنها.

4. تحليل الإيدز..

أصبح هناك طرق كثيرة لنقل هذا المرض دون قصد بين الطلاب، ولأنه من الأمراض الكامنة التى لا تظهر أعراضها إلا بعد سنوات كثيرة يمكن عن طريق التحليل المبكر للطلاب أن نكتشف المرض ونمنع انتقاله للآخرين مع توعية الطلاب منه.

5. تحليل التيفود..

التيفود يحدث فى الأساس بسبب عدوى جرثومية تنتشر أحيانا عبر الدم لتصيب العديد من الأعضاء وقد يؤدى إلى مضاعفات خطيرة إن لم يعالج بشكل صحيح، ويفضل وقت اكتشافها ابعاد الطلاب عن المريض فقد يكون هناك طلاب آخرين سريعى التأثر بالعدوى.

وقال الدكتور "شريف ناصح" إنه مرغم أهمية هذه التحاليل إلا أن إمكانيات الجامعات لا تسمح بإجرائها لكل طلاب المدن الجامعية نظرا للتكلفة الكبيرة التى تتكبدها الجامعة للقيام بذلك.