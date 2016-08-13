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«كرش» سباح أثيوبي تجذب متابعي أوليمبياد ريو

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«كرش» سباح أثيوبي تجذب متابعي أوليمبياد ريو «كرش» سباح أثيوبي تجذب متابعي أوليمبياد ريو

«كرش» سباح أثيوبي تجذب متابعي أوليمبياد ريو

تحفل أولمبياد ريو دي جنيرو بالإنجازات والطرائف على حد سواء. ولعل أبرز تلك الطرائف ما تم تداوله في مجال السباحة، والحصة الأكبر كانت لـ”كرش” سباح أثيوبي.

فالسباح الأثيوبي روبيل كيروس هابتي، لم يسلم من استهجان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، كما المواقع الرياضية، لاسيما أنه يشارك في الألعاب الأولمبية “ريو 2016″ رغم وزنه الثقيل و”كرشه” الواضحة، بحسب ما أورده موقع “العربية نت”.

كما تساءلت الصحف الأجنبية بدورها عن مهارات روبل كيروس، التي أهلته للمشاركة بأولمبياد ريو دي جنيرو 2016.

واحتل “روبيل” ذيل الترتيب العام في المنافسة، في المرتبة الـ 59 من أصل 59 منافسا، وقد شارك في سباق 100 متر حرة للرجال، وأنهاه في وقت دقيقة و4,59 ثانية، في حين حل الأسترالي كيلي كالميرس أولاً في 47.9 ثانية.

صحافي إثيوبي: السباح هو ابن رئيس اتحاد السباحة في بلاده

ويبلغ السباح 81 كيلوجراما، وعمره 24 عاماً، إلا أنه نال كماً هائلاً من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وجاءت أبرز التعليقات على وزنه و”كرشه” الواضحة التي لا تشي على الإطلاق بأنه رياضي عامة وسباح على وجه الخصوص.

في حين كشف أحد الصحافيين الأثيوبيين، أن السباح الأثيوبي هو ابن رئيس اتحاد السباحة في بلاده كيروس هابتي نيف، ونشر صورة تجمع اللاعب بوالده في فعالية رياضية للسباحة.

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