البرلمان اليمنى يصادق على تشكيل المجلس السياسى بين الحوثيين والمؤتمر

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة الحوثى أن مجلس النواب اليمنى فى جلسته اليوم على اتفاق تشكيل المجلس السياسى الأعلى الموقع بين جماعة أنصار الله الحوثيين وحزب المؤتمر بزعامة الرئيس السابق على عبد الله صالح فى 28 يوليو الماضى.

وقالت إن رئيس المجلس يحيى الراعى أكد فى بداية الجلسة اكتمال النصاب القانونى لانعقاد الجلسة .

وتابع الراعى، فى الجلسة أنه تلقى طلبا من 74 نائبا بالموافقة على إضافة موضوع تشكيل المجلس السياسى لجدول أعمال المجلس بصورة عاجلة.. حيث تمت المصادقة على تشكيله .

وفى ختام الجلسة أقر المجلس أن يستمر انعقاد الجلسات فى الدورة الحالية حسب الجدول المحدد لذلك.

ولم تحدد القناة التابعة للحوثيين، النواب الذين حضروا الجلسة إذ ينبغى أن يكون 151 نائبا على الأقل، وهو الرقم الذى شككت فيه وسائل الإعلام اليمنية المناهضة للجماعة، مؤكدة أن عدد النواب لا يصل إلى أكثر من 130 نائبا فى أفضل الأحوال وأن عددا من الذين دخلوا القاعة ليسوا نوابا وإنما موظفون حكوميون جلبتهم الجماعة وحزب المؤتمر لإيهام الشعب باكتمال النصاب القانونى والحصول على شرعية زائفة.

وأكدت وسائل الإعلام أن رئيس المجلس لم يأخذ التصويت بالطريقة المعتادة بالنداء بالاسم حتى لا يكشف عن حضور أشخاص ليسوا من أعضاء المجلس فى هذه الجلسة، التى شهدت فى نهايتها هرجا شديدا، حيث قال الراعى / نؤيد المجلس السياسى الأعلى /.. وأعلن رفع الجلسة على الفور.

يذكر أن مجلس النواب اليمنى انتُخب عام 2013، وهو الأطول عمرا فى المجالس النيابية على الإطلاق، وقد احتلته مليشيات الحوثيين بعد استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادى واحتجازه من قبلهم فى منزله لمنع المجلس من مناقشتها..الا أنه بعد الإعلان عن اتفاق تشكيل المجلس الأعلى فى محاولة لإيجاد شرعية للانقلابيين أمام شرعية الرئيس هادى وحكومته المعترف بهما دوليا، وافقت الجماعة على اقتراح صالح بإعادة الحياة إلى المجلس للحصول على تأييده للمجلس السياسى وهو الأمر الذى حصل فى جلسة اليوم.. وإن لم يتم الحصول على ثقة المجلس حسب الأصول البرلمانية المتعارف عليها.