الأرصاد: غداً طقس حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوبا نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية الخفيفة صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على سيناء وجنوب البلاد وعلى البحرين الأحمر والمتوسط وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية27 31

مطروح 26 30

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

بلطيم 27 32

الإسماعيلية25 36

السويس 25 37

العريش 21 34

نخل 19 36

طابا 21 37

الطور 26 37

مرسى علم28 38

الغردقة 28 39

شرم الشيخ29 38

رفح 20 33

كاترين 20 31

سيوة 26 36

المنيا 24 38

الفيوم 24 37

رأس سدر 26 35

أبوسمبل 27 41

وسط الدلتا25 36

أسيوط 24 39

سوهاج 25 39

الأقصر 27 41

أسوان 28 42

شلاتين 28 39

حلايب 29 37

الوادي الجديد25 41

قنا 26 41

نويبع 29 38

السلوم 23 32

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 31 42

المدينة 33 45

الرياض 32 44

المنامة 34 40

أبوظبى 32 44

الدوحة 33 43

الكويت 34 50

دمشق 20 38

بيروت 25 32

عمان 23 32

القدس 20 30

غزة 26 32

بغداد 28 46

مسقط 33 39

صنعاء 16 27

الخرطوم 28 40

طرابلس 21 32

تونس 20 30

الجزائر 19 31

الرباط 19 30

نواكشوط 25 31

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 16 24

اسطنبول 21 28

إسلام اباد27 35

نيودلهي 27 34

جاكرتا 24 30

بكين 26 32

كوالامبور26 34

طوكيو 23 30

أثينا 22 30

روما 19 29

باريس 14 27

مدريد 18 35

برلين 15 22

لندن 14 24

مونتريال 19 26

موسكو 13 19

نيويورك 28 35

واشنطن 27 36