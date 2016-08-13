أمين شرطة يطلق الرصاص على نفسه بسبب مشاكل عائلية فى سوهاج

مراسل«ONA»:

> تلقى اللواء مصطفى مقبل، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغًا من إدارة عمليات النجدة، يفيد قيام أمين شرطة من قوة مركز شرطة العسيرات بإطلاق النار على نفسه.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد ماجد مؤمن رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد أبو سديرة رئيس مباحث العسيرات، قيام أمين الشرطة “عصام.هـ” من قوة المركز بإطلاق النار على نفسه فى القدم، وتم نقله لمستشفى جامعة سوهاج، كما تبين أن أمين الشرطة المصاب طلب تغيير الخدمة المعين بها نظرًا لشعوره بالتعب، وقد تم تنفيذ مطلبه وأثناء تواجده داخل المركز عقب استبدال الخدمة قام بإطلاق النار على نفسه من سلاحه الميرى.

وأشارت التحريات إلى أن أمين الشرطة يعانى من مشاكل وخلافات عائلية أثرت على حالته النفسية، وهو ما أقر به فى التحقيقات وأنه هو من افتعل إصابته بنفسه، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.