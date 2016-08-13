استمرار اندلاع الحرائق فى غابات غرب أسبانيا

استمر حريقان في شمال غرب أسبانيا، اليوم السبت، حيث شهدت منطقة جاليسيا هذا الأسبوع مجموعة من الحرائق المشبوهة، وما زالت قرية واحدة هى بورتو دو سون القريبة من المحيط الأطلسى فى إقليم لا كورونيو، فى وضع حرج، بسبب “قرب النيران من المناطق السكنية”، كما أوضحت حصيلة للسلطات الإقليمية.

والتهمت النيران فيها حوالى ألف هكتار منذ الأربعاء، وما زال حريق آخر على حوالى عشرين هكتارا مندلعا فى كوتوباد باقليم بونتيفيردا.

وأعلنت السلطات الإسبانية، أن رجال الإطفاء “حاصروا” احد عشر حريقًا آخر، أو “سيطروا” عليها، لكنها لم تخمد بعد، ويتبين أن الحرائق اجتاحت خمسة آلاف هكتار على الأقل منذ الثلاثاء، وفقًا للوكالة الفرنسية.

وأكد رئيس حكومة غاليسيا للحكم الذاتى نونيز فيجو فى بيان ان “193 حريقا” بالإجمال قد اندلع فى منطقته من الثلاثاء الى الجمعة، وقال مصدر فى الإدارة الإقليمية أن كثيرا من هذه الحرائق مشبوه على ما يبدو، مشيرا إلى “العثور على مختلف انواع العبوات الحارقة فى الغابات”.

وقد اعتقلت امرأة فى السادسة والخمسين من عمرها صباح الجمعة “بالجرم المشهود” بينما كانت تضع شموعا للزينة فى غابة قريبة من منزلها، كما قال مسؤول من الحرس المدنى، وتشتبه السلطات فى أنها أضرمت منذ 18 يوليو خمسة عشر حريقا سرعان ما اخمدت فى قرية كورديدا فى غاليسيا.