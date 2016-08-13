بوتين يتمنى عيد ميلاد سعيد لـ«صديقه العزيز» الكوبي فيدل كاسترو

هنأ الرئيس الروسي فلايمير بوتين اليوم السبت، “صديقه العزيز” الزعيم الكوبي فيدل كاسترو الذي يحتفل بعيد ميلاده التسعين في هافانا، وذلك في برقية نشرت على موقع الكرملين الإلكتروني.

وكتب بوتين: “أنتم تحظون باحترام كبير في روسيا كرجل دولة استثنائي كرس حياته كلها لخدمة الشعب الكوبي”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وأضاف الرئيس الروسي: “من الصعب تقدير مساهمتكم في تنمية الصداقة والتعاون بين بلدينا”، متمنياً لكاسترو “الصحة الجيدة وطول العمر والحيوية والإزدهار”.

ويحتفل الزعيم الشيوعي فيدل كاسترو الذي دخل التاريخ من أوسع أبوابه كقائد للثورة الكوبية، وواجه العديد من الانتقادات لكنه حظي أيضاً بإعجاب كثيرين، بأعوامه التسعين في خضم تقارب تاريخي بين كوبا والولايات المتحدة، العدو اللدود خلال الحرب الباردة.

وبعد أن جعل من بلاده حليفاً متيناً للاتحاد السوفياتي، عانت كوبا من انهيار الاتحاد فتقلصت المساعدة المالية آنذاك بشكل كبير، ما أغرق البلاد في أزمة اقتصادية.

يذكر أن بوتين التقى فيدل كاسترو في 2014، ووجده ضعيفاً، وذلك أثناء آخر زيارة له إلى كوبا.