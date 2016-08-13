بالفيديو..وزير الإعلام اليمني: جلسة البرلمان في صنعاء «مسرحية هزلية»

قال وزير الإعلام اليمني، محمد القباطي، إن انعقاد جلسة للبرلمان اليمني اليوم وإقرار المجلس السياسي الذي أعلن عن تشكيله الرئيس السابق «علي عبدالله صالح» والحوثيين، هو مسرحية هزيلة وبائسة، تجسد حالة التخبط التي تعشيها ميلشيات «صالح» وعصابات «الحوثي»، مؤكدا أنهم باتوا في محنة من أمرهم ولم يستطيعوا الخروج منها.

وأضاف «القباطي» خلال مداخلة لفضائية «الغد» الإخبارية، مع الإعلامية سينار سعيد، أن الحوثيين قاموا بانقلاب مشؤوم على النظام الشرعي، وألغوا البرلمان وتجاوزوا كل التوافقات التي وقعوا عليها، متهما إياهم بالانقلاب على مخرجات الحوار الوطني الشامل، لافتا أن مجلس النواب الحالي عمره 13 عام، وأنه تجاوز ثلاث دورات انتخابية واصفا إياه بأنه «شاخ».

ورأى «القباطي» أن الأمر لا يستحق كل هذا العناء، لأن قرار الكتل البرلمانية يخرق كل التوافقات والدستور اليمني بانعقاد مثل هذه المسرحية الهزلية، مؤكدا أن حالة التخبط التي يعيشها «الحوثيين» وميلشيات «صالح» تنكشف، لافتا أنهم أصدروا في السابق “إعلانا دستوريا” في محاولة لشرعنة ما سمي وقتها بـ”اللجنة الثورية”، إلا أن هذه المرة لم يصدروا أي إعلان لتشريع “المجلس السياسي” وهذا يدل على حالة التخبط.

وأشار «القباطي» إلى أن من حضر جلسة البرلمان اليوم هم ممن بقوا في العاصمة صنعاء، ويتم استخدامهم من قبل الانقلابين كدروع لحماية أنفسهم، مؤكدا أن الجيش اليمني على مشارف العاصمة ويقترب منها لولا احتماءهم بالمدنيين، مشددا على أن الانقلابيين لا يستهدفون أبدا إحلال السلام في اليمن بل يريدون شرعنة الانقلاب بأى طريقة.

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