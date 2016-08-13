القوات العراقية تحرر قرية جنوب مدينة الموصل من قبضة داعش

تمكنت القوات العراقية السبت، من تحرير قرية عتبة الكرد، القريبة من مطار القيارة، جنوب مدينة الموصل، مركز محافظة نينوى شمال غربى العراق.

وقالت مصادر أمنية ومحلية أن قرية "عتبة" هى كردية وتتبع ناحية القيارة، وإن تحريرها يأتى فى إطار العمليات العسكرية لاستعادة السيطرة على قرى ناحية القيارة تمهيدا لعملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم داعش الإرهابى.

من جهة أخرى، عثرت القوات الأمنية اليوم على جثة ابن شقيقة محافظ نينوى نوفل سلطان العاكوب، أمام منزل المحافظ فى أربيل عاصمة كردستان العراق، وأشارت المصادر إلى أن جثة ابن شقيقة المحافظ، ويُدعى صفوك العاكوب، وجد بها آثار عيار نارى فى منطقة الرأس فى ظروف لا تزال غامضة، وتم نقل الجثة لدائرة الطب العدلى.

وكان محافظ نينوى تعرض لحملة انتقادات على خلفية ما ورد على لسانه خلال المؤتمر الدولى الثانى للعمليات النفسية والإعلامية لمواجهة "داعش" فى بغداد الخميس الماضى عن "وجود أطفال مجهولى النسب فى الموصل نتيجة جهاد النكاح مع عناصر داعش أو حالات الاختطاف والاغتصاب لنساء عراقيات بلغ عددهم 3000 حالة".

من ناحية أخرى قصف طيران التحالف الدولى موقعين لتنظيم داعش الإرهابى، مما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين شمالى الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.

وقال قائد عمليات الأنبار اللواء إسماعيل المحلاوي- فى تصريح اليوم السبت- أن طيران التحالف الدولى دمر مبنى كان يتحصن فيه إرهابيون من داعش فى منطقة الجزيرة شمالى الرمادى، كما قتل عناصر مفرزة هاون للتنظيم بالمنطقة.

على صعيد متصل، تمكنت القوات الأمنية العراقية اليوم من القبض على إرهابيين اثنين حاولا الدخول إلى محافظة واسط جنوبى العراق.

وأوضح الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية العميد سعد معن- فى تصريح صحفى- أن شرطة محافظة واسط تمكنت من إلقاء القبض على المتهمين الاثنين بتهمة الإرهاب، وذلك خلال عملية تدقيق وتفتيش فى النقاط الأمنية "سيطرات" شمالى واسط.