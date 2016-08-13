طبيب الأهلي : غياب “حجازي” عن الفريق قد يمتد لمباراة أسيك الإيفواري

صرح خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم السبت، أن الأشعة التى أجراها أحمد حجازي مدافع الفريق أثبتت عدم إلتئام المزق الذي يعاني منه اللاعب في العضلة الخلفية، مما يستلزم استمراره في أداء برنامجه التأهيلي الذي يشمل أداء بعض التدريبات في الجيم بالإضافة إلى السباحة والأدوية العلاجية.

وأضاف “محمود” أن حجازي أمامه من أسبوع إلى 10 أيام حتى يتم إكتمال شفائه ومن ثم لن يشارك في التدريبات الجماعية للفريق عند استئنافها يوم الثلاثاء القادم، لافتًا إلى أن فرص اللاعب في اللحاق بمباراة أسيك الإيفواري القادمة التي تقام يوم 24 أغسطس الحالي بأبيدجان في الجولة الأخيرة من دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، تتوقف على استجابة اللاعب للعلاج وعلى إكتمال إلتئام المزق.