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نصائح للحفاظ على غرفتك نظيفة

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السبت 13-08-2016 17:48

تُخصّص الغالبية يوماً في الأسبوع لتنظيف غرفة نومها بالكامل، لا سيّما مسح الأرضيات والنوافذ وغسل الفراش ونفض الغبار عن الرفوف. ولكن، للحفاظ على الغرفة مرتبة، حتى يحين موعد التعزيل الأسبوعي، تفيد النصائح الآتية:

- من الضروري ترتيب السرير حال الاستيقاظ من النوم. علماً بأن هذه الخطوة لا تتطلّب أكثر من دقيقتين.
- يفضّل الامتناع عن الأكل في الغرفة، حتى الوجبات الخفيفة، لأن فتات الطعام تجذب الحشرات(النمل والصراصير والبق) إلى الغرفة.
- يساعد إرجاع الأغراض إلى أماكنها بعد الفراغ من استعمالها، لا سيما الكتب، على الإبقاء على المكان مرتباً.
- إن وضع سلّة للقمامة داخل الغرفة ضروري، فضلاً عن الاحتفاظ بسلّة مخصّصة للملابس المتسخة حتى لا تبقى مبعثرة.

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سيدتي