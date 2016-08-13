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قبول 120 طالب وطالبة من 542 متقدم لمدرستي التمريض بالوادي الجديد‎

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قبول 120 طالب وطالبة من 542 متقدم لمدرستي التمريض بالوادي الجديد‎ قبول 120 طالب وطالبة من 542 متقدم لمدرستي التمريض بالوادي الجديد‎

الدكتور محمد موسى، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، عن قبول 120 طالب وطالبة اجتازوا الاختبارات للألتحاق بمدرستي التمريض، بمركزي الخارجة والداخلة، من إجمالي 542 متقدم.

صرح الدكتور محمد موسى، وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد، وقال انه تم قبول 60 طالب وطالبة من إجمالي 255 متقدم للالتحاق بمدرسة مركز الداخلة ،والتي تشمل قطاع  ”الداخلة، بلاط ، الفرافرة “، حيث تم قبول 30 طالب وطالبة من أبناء مركز الداخلة بواقع 15 فتاة و15 شاب و10 من أبناء مركز بلاط، بواقع 5 فتيات و5 شبان و 10 من أبناء مركز الفرافرة ،بواقع 5 فتيات و5 شبان، بينما تم قبول 40 شاب وفتاة في مدرسة التمريض بمركز الخارجة، والتي تشمل مركزي الخارجة وباريس، حيث تم قبول 40 طالب وطالبة من أبناء مركز الخارجة و20 طالب وطالبة من أبناء مركز باريس.

أضاف موسى، أنه جاري إعداد كشوف بأسماء المقبولين بمدرستي الخارجة والداخلة، تمهيدًا لإعلان الكشوف النهائية نهاية الأسبوع الجاري.

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