ضبط متسللين إثيوبيين بمدينة أبو سمبل بأسوان

مراسل«ONA»:

> تمكنت قوات الأمن بأسوان، اليوم السبت، من ضبط متسللين إثيوبيين بمدينة أبو سمبل جنوب محافظة أسوان، لدخولهما البلاد بطريقة غير شرعية.

كان ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أبو سمبل والقوة المرافقة ، قد تمكنوا من ضبط المدعو “مفتاح أحمد” 21 سنة عامل – إثيوبى الجنسية، وبرفقته المدعو “إسماعيل خضير” 22 سنة عامل – إثيوبى الجنسية، وذلك لعدم حملهما إثبات شخصية ودخولهما البلاد بطريقة غير شرعية، وذلك أثناء تواجدهما بمنطقة السوق التجارى بمدينة أبو سمبل.

وقد تم التنسيق مع إدارة الأمن الوطنى وفرع الأمن العام، وتحرر المحضر رقم 285 لسنة 2016 م جنح مركز شرطة أبو سمبل، وتم التحفظ عليهما لفحصهما جنائيًا وسياسيًا وعرضهما على النيابة المختصة للتصرف.