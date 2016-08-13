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غدًا.. ‏Mbc‏ مصر تبدأ عرض خامس أجزاء “الكبير أوي”‏‎

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غدًا.. ‏Mbc‏ مصر تبدأ عرض خامس أجزاء “الكبير أوي”‏‎ غدًا.. ‏Mbc‏ مصر تبدأ عرض خامس أجزاء “الكبير أوي”‏‎

أرشيفية

تبدأ قناة “MBC 2″ غدًا الأحد، عرض حلقات الجزء الخامس من مسلسل “الكبير” مع النجم أحمد مكي، وبمُشاركة بيومي فؤاد، ولطفي لبيب، ومحمد سلام، وسعيد طرابيك، وحسين أبو حجاج، والمؤلفان مصطفي صقر، ومحمد عز الدين، والمخرج أحمد الجندي.

تبدأ أحداث الجزء الخامس من مسلسل “الكبير”، بظهور شقيق جديد من السودان ليشارك الأشقاء الثلاثة “الكبير أوي، وجوني، وحزلقوم” الأحداث، ويقع الجميع في العديد من المفارقات الكوميدية، بالإضافة إلى سفر الكبير إلى تركيا حيث يفقد ذاكرته ويقع في الكثير من المطبات الضاحكة حتي يلحق به شقيقه حزلقوم الذي يتورط مع إحدى العصابات وتتواصل الأحداث في إطار من الكوميديا الساخرة.

ويعرض الجزء الخامس من مسلسل “الكبير” على “MBC مصر2″ يوميًا الساعة 5:00 مساءً، ويعاد الساعة 1:00 بعد متصف الليل، ويبدأ عرضه الأحد 14 أغسطس 2016 الساعة 8:00 مساءً.

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